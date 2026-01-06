Азербайджан улучшил позиции в глобальном рейтинге

Искусственный интеллект (ИИ) приобретает все большее стратегическое значение для Азербайджана. Именно это вчера вновь подтвердил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем интервью местным телевизионным каналам, отметив, что одной из ключевых целей страны является превращение Азербайджана в региональный центр искусственного интеллекта и информационных технологий, обладающий необходимым потенциалом и сильной политической волей для достижения этой цели. Реализация данного стратегического курса уже находит отражение в международных аналитических оценках.

Согласно отчету Government AI Readiness Index 2025 («Индекс готовности правительств к искусственному интеллекту»), опубликованному международным аналитическим центром Oxford Insights, Азербайджан продемонстрировал значительный прогресс в сфере готовности к ИИ. В течение одного года страна поднялась в рейтинге со 111-го на 70-е место, улучшив свои позиции на 41 пункт. Таким образом, в 2025 году Азербайджан вошел в число стран с одним из наиболее заметных темпов роста в глобальном сравнении.

В соответствии с результатами исследования совокупный балл Азербайджана составил 48,96, что превышает средний показатель по региону Южной и Центральной Азии (41,41). Для сравнения, в 2024 году данный показатель составлял 39,92. Кроме того, Азербайджан продемонстрировал наивысший результат среди стран Южного Кавказа.

Достигнутые результаты отражают последовательные шаги, предпринимаемые Азербайджаном в направлении ускорения цифровизации государственного управления, внедрения технологий искусственного интеллекта, укрепления цифровой инфраструктуры и развития национальной инновационной экосистемы.

В отчете также отмечается, что страны Южной и Центральной Азии повышают уровень готовности к ИИ за счет расширения электронных государственных услуг, увеличения вычислительных мощностей, формирования локальной инновационной среды и инвестиций в человеческий капитал. Быстрый рост Азербайджана в глобальном рейтинге рассматривается как один из наиболее наглядных примеров данной региональной тенденции.

Подчеркивается, что внедрение технологий ИИ в государственном секторе, развитие цифровой инфраструктуры и укрепление инновационных экосистем являются ключевыми факторами, способствующими прогрессу стран региона. Лидирующие позиции Азербайджана в региональном сравнении рассматриваются как подтверждение этой общей траектории развития. В данном контексте расширение деятельности Национального Центра Искусственного Интеллекта, входящего в группу компаний AZCON Holding, усиление координации между государственными органами, развитие человеческого капитала, а также работа по формированию национальных платформ ИИ способствуют укреплению институционального потенциала страны в сфере искусственного интеллекта.

В рамках «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы» в качестве ключевых приоритетов определены внедрение ИИ в систему государственного управления, развитие принятия решений на основе данных, формирование инфраструктуры ИИ и трансформация отраслей на базе технологий искусственного интеллекта. Реализация данной стратегии создает условия для расширения государственных услуг, основанных на ИИ, ускорения внедрения инновационных решений и дальнейшего укрепления глобальных позиций Азербайджана.