Кто погубил рядового Исаева?

Инара Рафикгызы
13:28 711

Завершено предварительное следствие по уголовному делу о смерти 20-летнего военнослужащего Фариза Исаева.

Как сообщает haqqin.az, в рамках дела к уголовной ответственности привлечен врач воинской части, где проходил службу погибший солдат, — старший лейтенант медицинской службы Вагиф Мамедов. Ему предъявлено обвинение по статье 342.1-1 (халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия) УК Азербайджана. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Фикрета Алиева.

Напомним, в мае прошлого года военнослужащий Фариз Садыг оглу Исаев, призванный на срочную военную службу из села Хачмаз Огузского района, после принятия присяги был направлен в воинскую часть. Спустя три дня после прибытия он скончался. По имеющейся информации, солдату с высокой температурой была сделана инъекция антибиотика, после чего он впал в шок и умер.

Сотрудниками Сумгаитской военной прокуратуры, а также Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По данному факту в Сумгаитской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, по которому провели предварительное следствие.

