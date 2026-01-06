Зима ненадолго отступит

7 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-13 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.