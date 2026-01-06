USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Зима ненадолго отступит

13:36

7 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-13 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51

