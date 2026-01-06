Мачадо готова «вернуть» Нобелевку Трампу

Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила о готовности передать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом она сказала в интервью Fox News.

Мачадо назвала действия Трампа «историческими», отметив, что они, по ее мнению, проложили путь к демократическим переменам в Венесуэле.

«Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Эта награда (Нобелевская премия) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним», – сказала она.

Оппозиционер также заявила о намерении как можно скорее вернуться в Венесуэлу после смены власти в стране.

Нобелевская премия мира была присуждена Марии Мачадо в октябре 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». В числе претендентов на награду также значился президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. Вместе с тем агентство Reuters сообщало, что Трампу не присудили премию, поскольку он «разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет». После объявления лауреата Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он «ставит политику выше мира».