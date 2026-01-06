USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Мачадо готова «вернуть» Нобелевку Трампу

13:45 668

Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила о готовности передать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом она сказала в интервью Fox News.

Мачадо назвала действия Трампа «историческими», отметив, что они, по ее мнению, проложили путь к демократическим переменам в Венесуэле.

«Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Эта награда (Нобелевская премия) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним», – сказала она.

Оппозиционер также заявила о намерении как можно скорее вернуться в Венесуэлу после смены власти в стране.

Нобелевская премия мира была присуждена Марии Мачадо в октябре 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». В числе претендентов на награду также значился президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. Вместе с тем агентство Reuters сообщало, что Трампу не присудили премию, поскольку он «разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет». После объявления лауреата Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он «ставит политику выше мира».

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18 184
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07 477
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 1499
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51 3436
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 3370
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05 1169
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58 2033
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47 1355
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21 2291
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 10317
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51 2330

