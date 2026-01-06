USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Болтон раскритиковал Трампа: США «бросили под автобус» Мачадо

Администрация Дональда Трампа допустила «серьезную ошибку», не сотрудничая с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Вашингтон фактически «бросил под автобус» («предал») Мачадо.

«Народ Венесуэлы, который массово поддержал кандидата, назначенного вместо Мачадо (Эдмундо Гонсалес), задается вопросом: «США не доверяют оппозиции или не доверяют вообще?», – отметил Болтон.

Он подчеркнул, что работа с остатками режима Мадуро вместо того, чтобы опираться на оппозицию для смены власти, стала «ключевым поворотным моментом и серьезной ошибкой».

«Почему мы, по всей видимости, готовы взаимодействовать с теми, в отношении кого применили санкции, чтобы придать легитимность нелегитимному режиму?» – задался вопросом Болтон, имея в виду временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Комментируя утверждения администрации Трампа о том, что приход Мачадо к власти вызвал бы хаос из-за недостатка поддержки, Болтон отметил, что США следовало работать с оппозицией еще до проведения операции в Венесуэле.

«Им не нужно было предупреждать о рейде, но они должны были сотрудничать с оппозицией, как это делала администрация Трампа в 2018 и 2019 годах с Хуаном Гуайдо, пытаясь разложить режим Мадуро изнутри, найти людей, готовых перейти на сторону оппозиции, включая военных руководителей, и предоставить им амнистию», — пояснил экс-советник.

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18 188
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07 482
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 1502
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51 3441
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 3377
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05 1171
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58 2038
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47 1356
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21 2295
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 10319
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51 2331

