Болтон раскритиковал Трампа: США «бросили под автобус» Мачадо

Администрация Дональда Трампа допустила «серьезную ошибку», не сотрудничая с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Вашингтон фактически «бросил под автобус» («предал») Мачадо.

«Народ Венесуэлы, который массово поддержал кандидата, назначенного вместо Мачадо (Эдмундо Гонсалес), задается вопросом: «США не доверяют оппозиции или не доверяют вообще?», – отметил Болтон.

Он подчеркнул, что работа с остатками режима Мадуро вместо того, чтобы опираться на оппозицию для смены власти, стала «ключевым поворотным моментом и серьезной ошибкой».

«Почему мы, по всей видимости, готовы взаимодействовать с теми, в отношении кого применили санкции, чтобы придать легитимность нелегитимному режиму?» – задался вопросом Болтон, имея в виду временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Комментируя утверждения администрации Трампа о том, что приход Мачадо к власти вызвал бы хаос из-за недостатка поддержки, Болтон отметил, что США следовало работать с оппозицией еще до проведения операции в Венесуэле.

«Им не нужно было предупреждать о рейде, но они должны были сотрудничать с оппозицией, как это делала администрация Трампа в 2018 и 2019 годах с Хуаном Гуайдо, пытаясь разложить режим Мадуро изнутри, найти людей, готовых перейти на сторону оппозиции, включая военных руководителей, и предоставить им амнистию», — пояснил экс-советник.