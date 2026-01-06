Неверные гвардейцы Мадуро

Несмотря на то, что это формирование считалось наиболее доверенной опорой президента, его командование пошло на сотрудничество с американской стороной.

В рамках подготовки к операции, за которую США назначили награду в 50 миллионов долларов, американские спецслужбы установили контакты с руководством Нацгвардии за несколько месяцев до событий. В день штурма, 3 января, подразделения гвардии, ответственные за охрану резиденции, получили приказ оставаться в казармах.

Более того, несколько венесуэльских офицеров выступили в роли проводников для отряда Delta Force, а за несколько часов до атаки в президентском дворце была намеренно выведена из строя система автоматического запирания «безопасной комнаты». Это не позволило Мадуро скрыться от американских военных после их проникновения в здание.

Источники указывают на то, что предпосылки к такому сценарию существовали давно: проблемы с лояльностью гвардии проявлялись еще во время покушения на Мадуро в 2018 году и в ходе скандалов с хищением оружия в 2019 году.

Однако кадровых перестановок проведено не было. После завершения операции офицеры, оказавшие содействие США, покинули территорию Венесуэлы. В экономическом аспекте данная операция рассматривается как шаг к установлению контроля над венесуэльскими запасами нефти, оцениваемыми в 304 миллиарда баррелей, общая рыночная стоимость которых может достигать 18,5 триллионов долларов.