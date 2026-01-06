У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за большого числа погибших при атаке Соединенных Штатов на Венесуэлу 3 января.
Выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США, Трамп заявил, что с американской стороны жертв нет. По его словам, большая часть погибших — граждане Кубы.
Трамп назвал операцию США «замечательной». «Они знали, что мы придем, они были защищены. Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», — сказал американский президент.
Трамп вновь выразил мнение, что операция была проведена «блестяще с тактической точки зрения».
Во время операции США в Венесуэле электричество было отключено почти по всей республике, уверяет американский президент. По словам Трампа, после отключения электричества граждане Венесуэлы «поняли, что возникла проблема». «Свет был только у тех, у кого были свечи», — отметил Трамп.
Николаса Мадуро президент США назвал «жестоким парнем», который «выходит на сцену и пытается немного имитировать мой танец. Он убил миллионы людей, у них есть пыточная камера в центре Каракаса, которую они закрывают».
Президент США также назвал себя «королем», потому что продал больше тысячи самолетов Boeing. «Я - король, я продал больше самолетов Boeing, чем любой другой человек на Земле. Вероятно, более тысячи самолетов», — сказал Трамп. При этом он заявил, что его назвали «продавцом года», на что он парировал: «Как насчет в истории?»
* * * 14:48
Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью перед конгрессменами-республиканцами, сообщил Белый дом. Согласно графику американского лидера, речь состоится на выездном собрании республиканцев в 10 утра (19:00 по Баку).
Местом проведения мероприятия станет Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, недавно переименованный в Центр имени Кеннеди и Трампа.
Кроме того, по расписанию в 23:30 по Баку в Белом доме запланирована встреча Трампа, на которой он представит свою программу. Это мероприятие будет проходить в закрытом режиме, как указано в расписании.