У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за большого числа погибших при атаке Соединенных Штатов на Венесуэлу 3 января.

Выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США, Трамп заявил, что с американской стороны жертв нет. По его словам, большая часть погибших — граждане Кубы.

Трамп назвал операцию США «замечательной». «Они знали, что мы придем, они были защищены. Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», — сказал американский президент.

Трамп вновь выразил мнение, что операция была проведена «блестяще с тактической точки зрения».

Во время операции США в Венесуэле электричество было отключено почти по всей республике, уверяет американский президент. По словам Трампа, после отключения электричества граждане Венесуэлы «поняли, что возникла проблема». «Свет был только у тех, у кого были свечи», — отметил Трамп.

Николаса Мадуро президент США назвал «жестоким парнем», который «выходит на сцену и пытается немного имитировать мой танец. Он убил миллионы людей, у них есть пыточная камера в центре Каракаса, которую они закрывают».

Президент США также назвал себя «королем», потому что продал больше тысячи самолетов Boeing. «Я - король, я продал больше самолетов Boeing, чем любой другой человек на Земле. Вероятно, более тысячи самолетов», — сказал Трамп. При этом он заявил, что его назвали «продавцом года», на что он парировал: «Как насчет в истории?»