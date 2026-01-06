USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король

обновлено 20:41
20:41 2340

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за большого числа погибших при атаке Соединенных Штатов на Венесуэлу 3 января.

Выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США, Трамп заявил, что с американской стороны жертв нет. По его словам, большая часть погибших — граждане Кубы.

Трамп назвал операцию США «замечательной». «Они знали, что мы придем, они были защищены. Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», — сказал американский президент.

Трамп вновь выразил мнение, что операция была проведена «блестяще с тактической точки зрения».

Во время операции США в Венесуэле электричество было отключено почти по всей республике, уверяет американский президент. По словам Трампа, после отключения электричества граждане Венесуэлы «поняли, что возникла проблема». «Свет был только у тех, у кого были свечи», — отметил Трамп.

Николаса Мадуро президент США назвал «жестоким парнем», который «выходит на сцену и пытается немного имитировать мой танец. Он убил миллионы людей, у них есть пыточная камера в центре Каракаса, которую они закрывают».

Президент США также назвал себя «королем», потому что продал больше тысячи самолетов Boeing. «Я - король, я продал больше самолетов Boeing, чем любой другой человек на Земле. Вероятно, более тысячи самолетов», — сказал Трамп. При этом он заявил, что его назвали «продавцом года», на что он парировал: «Как насчет в истории?»

* * * 14:48

Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью перед конгрессменами-республиканцами, сообщил Белый дом. Согласно графику американского лидера, речь состоится на выездном собрании республиканцев в 10 утра (19:00 по Баку).

Местом проведения мероприятия станет Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, недавно переименованный в Центр имени Кеннеди и Трампа.

Кроме того, по расписанию в 23:30 по Баку в Белом доме запланирована встреча Трампа, на которой он представит свою программу. Это мероприятие будет проходить в закрытом режиме, как указано в расписании.

Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине
Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине обновлено 21:29
21:29 1218
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
20:41 2341
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
20:16 7139
Пришли и за полковником Гюльмамедовым
Пришли и за полковником Гюльмамедовым главное на этот час
17:08 5964
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту; все еще актуально
13:53 5541
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 1074
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 4564
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 3009
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 3832
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 2989
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 3707

ЭТО ВАЖНО

Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине
Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине обновлено 21:29
21:29 1218
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
20:41 2341
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
20:16 7139
Пришли и за полковником Гюльмамедовым
Пришли и за полковником Гюльмамедовым главное на этот час
17:08 5964
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту; все еще актуально
13:53 5541
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 1074
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 4564
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 3009
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 3832
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 2989
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 3707
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться