Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Заслуженный приговор душегубу Талыбзаде

Инара Рафикгызы
14:59 1496

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 22-летнего Сеидрасула Талыбзаде, который обвинялся в убийстве своей 16-летней супруги Нураны Алекперовой.

Как сообщает haqqin.az, суд под председательством судьи Аннаги Мамедли приговорил Талыбзаде к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.

Напомним, инцидент произошел 18 мая прошлого года в селе Гюдечюр Сабирабадского района. Талыбзаде в ходе конфликта задушил Нурану Алекперову в лесной местности рядом с селом. Убедившись в ее смерти, он сбросил тело в Куру для сокрытия следов. Тело девушки было найдено 20 мая и передано соответствующим органам. Сабирабадская районная прокуратура возбудила уголовное дело. Талыбзаде был обвинен по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
13:31 3875
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
16:32 1016
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
12:01 4893
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
16:54 445
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 439
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
16:44 602
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
15:53 1533
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
03:33 11259
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
13:53 3777
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 731
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1795

