Заслуженный приговор душегубу Талыбзаде

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 22-летнего Сеидрасула Талыбзаде, который обвинялся в убийстве своей 16-летней супруги Нураны Алекперовой.

Как сообщает haqqin.az, суд под председательством судьи Аннаги Мамедли приговорил Талыбзаде к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.

Напомним, инцидент произошел 18 мая прошлого года в селе Гюдечюр Сабирабадского района. Талыбзаде в ходе конфликта задушил Нурану Алекперову в лесной местности рядом с селом. Убедившись в ее смерти, он сбросил тело в Куру для сокрытия следов. Тело девушки было найдено 20 мая и передано соответствующим органам. Сабирабадская районная прокуратура возбудила уголовное дело. Талыбзаде был обвинен по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.