Экипаж AZAL оперативно обеспечил безопасность рейса Прага – Баку

Вчера в аэропорту Праги перед вылетом рейса по маршруту Прага – Баку имел место инцидент, связанный с попыткой постороннего лица пройти в воздушное судно, минуя установленные процедуры контроля безопасности. Об этом haqqin.az сообщили в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В целях обеспечения безопасности полета и пассажиров доступ на борт был своевременно предотвращен. До прибытия служб безопасности и правоохранительных органов действия нарушителя были пресечены экипажем Azerbaijan Airlines.

В настоящее время по данному инциденту проводится соответствующее разбирательство во взаимодействии с компетентными органами и службами аэропорта», - сказано в заявлении. 

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3876
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1018
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4893
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 448
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 439
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 603
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1534
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11259
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3778
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 733
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1796
