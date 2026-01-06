Экипаж AZAL оперативно обеспечил безопасность рейса Прага – Баку

Вчера в аэропорту Праги перед вылетом рейса по маршруту Прага – Баку имел место инцидент, связанный с попыткой постороннего лица пройти в воздушное судно, минуя установленные процедуры контроля безопасности. Об этом haqqin.az сообщили в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В целях обеспечения безопасности полета и пассажиров доступ на борт был своевременно предотвращен. До прибытия служб безопасности и правоохранительных органов действия нарушителя были пресечены экипажем Azerbaijan Airlines.

В настоящее время по данному инциденту проводится соответствующее разбирательство во взаимодействии с компетентными органами и службами аэропорта», - сказано в заявлении.