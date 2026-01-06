Глава МИД Израиля отправился в Сомалиленд

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вылетел во вторник, 6 января, с визитом в непризнанный Сомалиленд, где встретится с президентом страны Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи. Об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая более тесное дипломатическое и экономическое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, Израиль признал независимость Сомалиленда около двух недель назад, став первым государством-членом ООН, официально признавшим Сомалиленд. Этот шаг вызвал протест со стороны ряда арабских и мусульманских государств. Хуситы же заявили, что будут считать присутствие Израиля в Сомалиленде «законной военной целью».