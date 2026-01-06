USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Глава МИД Израиля отправился в Сомалиленд

15:07 625

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вылетел во вторник, 6 января, с визитом в непризнанный Сомалиленд, где встретится с президентом страны Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи. Об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая более тесное дипломатическое и экономическое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, Израиль признал независимость Сомалиленда около двух недель назад, став первым государством-членом ООН, официально признавшим Сомалиленд. Этот шаг вызвал протест со стороны ряда арабских и мусульманских государств. Хуситы же заявили, что будут считать присутствие Израиля в Сомалиленде «законной военной целью».

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3879
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1020
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4894
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 453
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 444
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 605
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1535
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11259
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3780
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 737
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1798

