Страх перед Трампом: как ЕС оказался вне игры из-за Венесуэлы

Реакция Евросоюза на военную операцию США в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро свидетельствуют о страхе Брюсселя вступать в конфликт с американским лидером Дональдом Трампом, отмечает испанская газета El País.

По мнению автора публикации, ЕС вновь оказался вне игры в один из ключевых моментов, определяющих, чье мнение имеет вес на международной арене. Позиция руководства ЕС и 27 стран – членов сообщества, которым потребовалось более полутора суток для согласования совместного заявления, не содержащего критики в адрес Вашингтона и ограничившегося призывом к соблюдению международного права, выявила внутренние разногласия союза по вопросу Венесуэлы и отношения к Трампу. «И она показывает, что союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома», – говорится в статье.

По оценке издания, возвращение республиканцев к власти, а также проводимая ими внешняя и торговая политика превратили ЕС во второстепенного геополитического игрока – «чрезмерно осторожного и слабого». El País также указывает на опасения сообщества окончательно лишиться поддержки Вашингтона в вопросе Украины.