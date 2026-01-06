USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Страх перед Трампом: как ЕС оказался вне игры из-за Венесуэлы

El País
15:33 702

Реакция Евросоюза на военную операцию США в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро свидетельствуют о страхе Брюсселя вступать в конфликт с американским лидером Дональдом Трампом, отмечает испанская газета El País.

По мнению автора публикации, ЕС вновь оказался вне игры в один из ключевых моментов, определяющих, чье мнение имеет вес на международной арене. Позиция руководства ЕС и 27 стран – членов сообщества, которым потребовалось более полутора суток для согласования совместного заявления, не содержащего критики в адрес Вашингтона и ограничившегося призывом к соблюдению международного права, выявила внутренние разногласия союза по вопросу Венесуэлы и отношения к Трампу. «И она показывает, что союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома», – говорится в статье.

По оценке издания, возвращение республиканцев к власти, а также проводимая ими внешняя и торговая политика превратили ЕС во второстепенного геополитического игрока – «чрезмерно осторожного и слабого». El País также указывает на опасения сообщества окончательно лишиться поддержки Вашингтона в вопросе Украины.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3881
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1022
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4894
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 455
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 445
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 608
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1535
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11260
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3780
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 737
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1798

