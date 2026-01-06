Пять наиболее часто задаваемых вопросов о водоснабжении

Абоненты по известным каналам связи направляют различные вопросы в учреждения и структуры, подведомственные Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, и оперативно получают на них точные ответы.

Среди них встречаются вопросы, затрагивающие темы, наиболее часто обсуждаемые гражданами. Объединенная служба водоснабжения крупных городов ADSEA представляет 5 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.

Напоминаем, все вопросы и ответы на них размещены в разделе Faydalı на официальном сайте https://isst.gov.az/.

1. Что нужно сделать, чтобы подключить объект строительства к системе водоснабжения?

— Вы можете воспользоваться услугой «Выдача технических условий» (подключение к системе водоснабжения и водоотведения), обратившись в ASAN kommunal, центры ASAN xidmət, на электронный портал водоснабжения (e-su.az) и электронный правительственный портал (e-gov.az), а также в Дома малого и среднего бизнеса.

2. Взимается ли плата за замену утерянной или поврежденной смарт-карты?

- В случае утери или повреждения карты учета потребления, ее замена на новую осуществляется за счет потребителя. Сумма, уплачиваемая за карту, варьируется в зависимости от марки счетчика. Elektromed (счетчик Alfasu) - 15 манатов, Metlab (счетчик Teksan) - 10 манатов, Abşeron (счетчик Abşeron ÇSS) - 7 манатов.

3. Я совершил онлайн-платеж на свой счет. Что мне нужно сделать, чтобы эта сумма была зачислена на мою смарт-карту?

- При совершении онлайн-платежа на баланс без вставки смарт-карты в считыватель карт сумма зачисляется на счет абонента, а не на карту. В этом случае вы можете обратиться в центры ASAN xidmət, ASAN kommunal или в управления местных водоканалов с удостоверением личности, квитанцией об оплате и смарт-картой, чтобы сумма была зачислена с вашего счета на карту.

4. Я не могу сразу полностью погасить оставшуюся задолженность за предыдущие периоды. Что мне делать, чтобы погасить задолженность в рассрочку?

- Вы можете погасить просроченную задолженность за пользование услугами водоснабжения в рассрочку. Для этого необходимо обратиться в соответствующее районное управление водоснабжения и канализации с удостоверением личности и подписать протокол о рассрочке платежа по задолженности на основе взаимного соглашения.

5. Несмотря на изменение количества членов моей семьи, расчет производится как прежде. Что мне нужно сделать, чтобы внести изменения в счет?

- В случае изменения количества лиц, зарегистрированных по адресу, потребитель должен в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить в управление водоканала по месту жительства документ, подтверждающий этот факт. Если документ о количестве зарегистрированных лиц не предоставлен потребителем, счет о водоснабжении и водоотведении составляется в соответствии с установленным средним статистическим числом членов семьи по стране (средний размер семьи по стране составляет 4-5 человек). Для внесения изменений в состав семьи онлайн можно воспользоваться разделом «Электронные услуги» на сайте www.e-su.az или в мобильном приложении в разделе «Электронные услуги», на сайте www.isst.gov.az в разделе «Электронные услуги» или вы можете воспользоваться услугой «Изменить данные абонента» в списке электронных услуг, предоставляемых ADSEA на портале www.e-gov.az.