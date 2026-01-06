USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

В Казахстане возбудили дело за одобрение украинских ударов по КТК

Полиция Астаны возбудила уголовное дело из-за высказываний граждан Казахстана, связанных с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил генпрокурор республики Берик Асылов в ответе на запрос депутатов.

Досудебное расследование началось по ч. 1 ст. 174 УК Казахстана (разжигание национальной розни). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают авторов негативных высказываний об атаке на КТК и собирают доказательства. Окончательную правовую оценку дадут по итогам проверки.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию «недопустимой» и «угрожающей мировой энергобезопасности». МИД республики выразил протест, а внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что «приняло это к сведению». Ранее в Минэнерго отмечали, что республика переориентировала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки и сократила добычу как минимум на 480 тыс. тонн.

