USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге

Отдел информации
15:50 1803

Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, жены экс-министра экономики Казахстана, убитой мужем в ноябре 2024 года, упал и получил травмы на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане во время новогодних праздников. Об этом сообщил сам Амангельды в своем аккаунте в Instagram.

Айтбек Амангельды

«На Новый год мы друзьями слетелись в Баку из Германии, Турции и Казахстана, чтобы поддержать нашу любимую Злату, подарить ей чувство семьи и поддержки. В ответ Злата приготовила для нас целую вкусную программу в Баку и Шахдаге, включающую новые классные знакомства.  Шахдаг — это горнолыжный курорт с самыми лучшими трассами для лыжников. Я много раз был на Шымбулаке, в Боровом и других местах, где катаются на лыжах, но всегда был на трибуне болельщиков с кружкой глинтвейна.

В этот раз решил испытать себя и получил удовольствие, пока не вообразил себя суперлыжником и не сделал колесо на одной из трасс. Результат — перелом ноги в двух местах со смещением.  В общем, я разогнался и не сумел затормозить «плугом», в какой-то момент полетел кубарем, резкая боль, я на спине на снегу. Открываю глаза, выше меня разбросаны в разные стороны лыжи и палки… Буквально через минуту ко мне подлетели двое лыжников-спасателей.

Я до последнего думал: ушиб и хотел встать на лыжи, спуститься с трассы, но ребята уговорили меня прилечь и поехать в травмпункт. Там снимок и решение отправить в ближайшую больницу, ехать 40 минут. Больница, рентгены, заключение – нужна операция…» – написал Амангельды.

По словам мужчины, в настоящее время его состояние относительно хорошее, и через несколько дней он вернется в Астану, где ему сделают операцию.

В ночь на 9 ноября 2023 года в Астане произошло жестокое убийство 31-летней Салтанат Нукеновой. Бывший министр нацэкономики, советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 44-летний Куандык Бишимбаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в VIP-зоне местного ресторана до смерти забил супругу, после чего завернул тело в два одеяла, создав впечатление, что она спит, и приказал брату стереть записи с камер наблюдения. На суде он утверждал, что Нукенова сама билась головой об пол и унитаз. Только в ходе судебного разбирательства родственники узнали, что Бишимбаев почти год избивал жену.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3882
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1028
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4895
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 462
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 453
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 614
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1539
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3782
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 740
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1804

ЭТО ВАЖНО

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3882
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1028
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4895
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 462
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 453
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 614
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1539
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3782
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 740
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться