Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге

Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, жены экс-министра экономики Казахстана, убитой мужем в ноябре 2024 года, упал и получил травмы на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане во время новогодних праздников. Об этом сообщил сам Амангельды в своем аккаунте в Instagram.
«На Новый год мы друзьями слетелись в Баку из Германии, Турции и Казахстана, чтобы поддержать нашу любимую Злату, подарить ей чувство семьи и поддержки. В ответ Злата приготовила для нас целую вкусную программу в Баку и Шахдаге, включающую новые классные знакомства. Шахдаг — это горнолыжный курорт с самыми лучшими трассами для лыжников. Я много раз был на Шымбулаке, в Боровом и других местах, где катаются на лыжах, но всегда был на трибуне болельщиков с кружкой глинтвейна.
В этот раз решил испытать себя и получил удовольствие, пока не вообразил себя суперлыжником и не сделал колесо на одной из трасс. Результат — перелом ноги в двух местах со смещением. В общем, я разогнался и не сумел затормозить «плугом», в какой-то момент полетел кубарем, резкая боль, я на спине на снегу. Открываю глаза, выше меня разбросаны в разные стороны лыжи и палки… Буквально через минуту ко мне подлетели двое лыжников-спасателей.
Я до последнего думал: ушиб и хотел встать на лыжи, спуститься с трассы, но ребята уговорили меня прилечь и поехать в травмпункт. Там снимок и решение отправить в ближайшую больницу, ехать 40 минут. Больница, рентгены, заключение – нужна операция…» – написал Амангельды.
По словам мужчины, в настоящее время его состояние относительно хорошее, и через несколько дней он вернется в Астану, где ему сделают операцию.
В ночь на 9 ноября 2023 года в Астане произошло жестокое убийство 31-летней Салтанат Нукеновой. Бывший министр нацэкономики, советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 44-летний Куандык Бишимбаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в VIP-зоне местного ресторана до смерти забил супругу, после чего завернул тело в два одеяла, создав впечатление, что она спит, и приказал брату стереть записи с камер наблюдения. На суде он утверждал, что Нукенова сама билась головой об пол и унитаз. Только в ходе судебного разбирательства родственники узнали, что Бишимбаев почти год избивал жену.