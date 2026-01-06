Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге

Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, жены экс-министра экономики Казахстана, убитой мужем в ноябре 2024 года, упал и получил травмы на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане во время новогодних праздников. Об этом сообщил сам Амангельды в своем аккаунте в Instagram.

«На Новый год мы друзьями слетелись в Баку из Германии, Турции и Казахстана, чтобы поддержать нашу любимую Злату, подарить ей чувство семьи и поддержки. В ответ Злата приготовила для нас целую вкусную программу в Баку и Шахдаге, включающую новые классные знакомства. Шахдаг — это горнолыжный курорт с самыми лучшими трассами для лыжников. Я много раз был на Шымбулаке, в Боровом и других местах, где катаются на лыжах, но всегда был на трибуне болельщиков с кружкой глинтвейна.

В этот раз решил испытать себя и получил удовольствие, пока не вообразил себя суперлыжником и не сделал колесо на одной из трасс. Результат — перелом ноги в двух местах со смещением. В общем, я разогнался и не сумел затормозить «плугом», в какой-то момент полетел кубарем, резкая боль, я на спине на снегу. Открываю глаза, выше меня разбросаны в разные стороны лыжи и палки… Буквально через минуту ко мне подлетели двое лыжников-спасателей.

Я до последнего думал: ушиб и хотел встать на лыжи, спуститься с трассы, но ребята уговорили меня прилечь и поехать в травмпункт. Там снимок и решение отправить в ближайшую больницу, ехать 40 минут. Больница, рентгены, заключение – нужна операция…» – написал Амангельды.