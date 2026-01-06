USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Европейцы создают в Черном море хаб безопасности

16:00 740

Еврокомиссия поддержала инициативу Румынии о создании европейского хаба морской безопасности в Черном море. Об этом сообщил румынский депутат Европарламента Виктор Негреску.

«Конкретный шаг для безопасности Черного моря и Румынии. Я получил официальный ответ от председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на предпринятый мной демарш по созданию европейского хаба морской безопасности на Черном море. Ответ комиссии ясен: морской хаб может быть создан, ЕК поддерживает этот шаг, и это решение зависит от прибрежных государств-членов, а у Румынии есть все аргументы, чтобы принять у себя этот стратегический центр», – написал Негреску в Facebook.

По его словам, речь идет о безопасности морских путей, защите критической инфраструктуры – кабелей, энергообъектов и портов, противодействии гибридным угрозам, а также наращивании возможностей реагирования Евросоюза.

«Для Румынии это и крупнейшая стратегическая возможность укрепить роль в регионе. Экспертиза, инвестиции и европейские возможности на национальной территории. Ясный сигнал, что Румыния находится не на периферии европейских решений, а в их центре», – отметил европарламентарий.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что создание хаба безопасности предусмотрено стратегией ЕС для Черного моря, и выразил заинтересованность в размещении этого центра в румынской Констанце.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3884
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1030
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4896
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 465
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 454
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 615
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1541
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3782
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 741
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1807

ЭТО ВАЖНО

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3884
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1030
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4896
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 465
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 454
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 615
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1541
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3782
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 741
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться