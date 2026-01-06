Европейцы создают в Черном море хаб безопасности

Еврокомиссия поддержала инициативу Румынии о создании европейского хаба морской безопасности в Черном море. Об этом сообщил румынский депутат Европарламента Виктор Негреску.

«Конкретный шаг для безопасности Черного моря и Румынии. Я получил официальный ответ от председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на предпринятый мной демарш по созданию европейского хаба морской безопасности на Черном море. Ответ комиссии ясен: морской хаб может быть создан, ЕК поддерживает этот шаг, и это решение зависит от прибрежных государств-членов, а у Румынии есть все аргументы, чтобы принять у себя этот стратегический центр», – написал Негреску в Facebook.

По его словам, речь идет о безопасности морских путей, защите критической инфраструктуры – кабелей, энергообъектов и портов, противодействии гибридным угрозам, а также наращивании возможностей реагирования Евросоюза.

«Для Румынии это и крупнейшая стратегическая возможность укрепить роль в регионе. Экспертиза, инвестиции и европейские возможности на национальной территории. Ясный сигнал, что Румыния находится не на периферии европейских решений, а в их центре», – отметил европарламентарий.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что создание хаба безопасности предусмотрено стратегией ЕС для Черного моря, и выразил заинтересованность в размещении этого центра в румынской Констанце.