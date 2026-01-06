USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Катар напрашивается на посредничество с Венесуэлой

Катар выразил готовность задействовать имеющиеся дипломатические каналы для посредничества в диалоге между Венесуэлой и Соединенными Штатами в случае получения соответствующего запроса от одной из сторон. Об этом сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Как вы знаете, Катар ранее успешно выступал посредником между Венесуэлой и Соединенными Штатами. Эти каналы связи готовы к использованию, если одно из правительств обратится к нам с просьбой», – заявил дипломат на брифинге.

Он отметил, что Доха «крайне обеспокоена» событиями в Венесуэле и рассматривает их не только как внутренние проблемы страны, но и как вопрос региональной стабильности.

Отвечая на вопрос о контактах с властями Венесуэлы после атаки США на Каракас, представитель МИД Катара подчеркнул, что дипломатические отношения с республикой сохраняются прежними.

«Каналы связи остаются открытыми с обеими сторонами… На данный момент отношения с правительством Венесуэлы такие же, как и раньше, действуют те же дипломатические механизмы», – пояснил он.

