Сукиасян рассказал, сколько Армения сможет сэкономить с помощью Азербайджана

«Армения на протяжении последних 30 лет всегда импортировала нефтепродукты из разных стран. На протяжении десятилетий транспортные пути для Армении были закрыты, и на транспортные расходы тратились большие суммы. По приблизительным подсчетам, если Армения начнет закупать 80% потребляемого топлива у своих соседей, то сэкономит $80-100 млн в год», – сказал парламентарий журналистам.

По его словам, эта сумма может пойти на развитие иных сфер.