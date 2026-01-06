Сукиасян рассказал, сколько Армения сможет сэкономить с помощью Азербайджана

Армения сможет ежегодно экономить до $100 млн на закупках топлива Азербайджана, заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян.
«Армения на протяжении последних 30 лет всегда импортировала нефтепродукты из разных стран. На протяжении десятилетий транспортные пути для Армении были закрыты, и на транспортные расходы тратились большие суммы. По приблизительным подсчетам, если Армения начнет закупать 80% потребляемого топлива у своих соседей, то сэкономит $80-100 млн в год», – сказал парламентарий журналистам.
По его словам, эта сумма может пойти на развитие иных сфер.