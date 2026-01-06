USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Сукиасян рассказал, сколько Армения сможет сэкономить с помощью Азербайджана

16:27 662

Армения сможет ежегодно экономить до $100 млн на закупках топлива Азербайджана, заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян.

«Армения на протяжении последних 30 лет всегда импортировала нефтепродукты из разных стран. На протяжении десятилетий транспортные пути для Армении были закрыты, и на транспортные расходы тратились большие суммы. По приблизительным подсчетам, если Армения начнет закупать 80% потребляемого топлива у своих соседей, то сэкономит $80-100 млн в год», – сказал парламентарий журналистам.

По его словам, эта сумма может пойти на развитие иных сфер.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3887
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1034
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4897
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 472
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 456
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 621
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1542
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3782
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 742
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1810

