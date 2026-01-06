Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Следствием установлено, что в 2021–2023 годах Тагиев незаконно вносил имена обратившихся к нему военнослужащих в журнал регистрации амбулаторных пациентов и на этом основании выдавал справки о якобы полученных телесных повреждениях. За эти действия он, по данным следствия, неоднократно получал от нескольких лиц денежные средства в крупном размере в качестве взяток.

Как стало известно haqqin.az, дело связано с многочисленными незаконными действиями Рухина Тагиева, занимавшего должности начальника Центрального медицинского архива Главного клинического госпиталя Вооруженных сил и начальника Архива медицинских документов Министерства обороны.

Завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании материалов Министерства обороны.

Кроме того, Тагиев, получая деньги от отдельных лиц в различных суммах за содействие в повторном медицинском освидетельствовании военнослужащих, занимался торговлей влиянием.

На основании собранных доказательств ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки повторно и в крупном размере), 312-1.1 (незаконное воздействие на решение должностного лица — торговля влиянием), 313 (служебный подлог) и 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по подведомственности в Бакинский военный суд.

В то же время в отношении других лиц, причастных к совершению аналогичных деяний, уголовные дела выделены в отдельное производство. Предварительное расследование по ним продолжается.