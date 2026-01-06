Курды атаковали дронами сирийскую армию: есть погибший

Курдские «Силы демократической Сирии» («СДС») атаковали позиции сирийской армии в Алеппо с помощью беспилотников, в результате чего один военнослужащий погиб, несколько получили ранения, сообщает агентство SANA.

Согласно данным, удары были нанесены в районе курдского квартала Шейх-Максуд. После атаки формирований «СДС» власти перекрыли дорогу Алеппо – Газиантеп на юге Турции.

Накануне курдские боевики атаковали пост военной полиции в районе Дейр-Хафер на линии соприкосновения с правительственными войсками. В результате ранения получили трое сирийских военнослужащих.

Последний значительный обмен ударами между «СДС» и войсками переходного правительства в Алеппо фиксировался 22-23 декабря прошлого года. Тогда под обстрел попали курдские кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд, а также соседние районы Шейх-Таха, Эль-Джамилия и Сирьян. По данным МВД, погибло двое мирных жителей, еще 23 получили ранения.