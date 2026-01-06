USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Курды атаковали дронами сирийскую армию: есть погибший

16:39 311

Курдские «Силы демократической Сирии» («СДС») атаковали позиции сирийской армии в Алеппо с помощью беспилотников, в результате чего один военнослужащий погиб, несколько получили ранения, сообщает агентство SANA.

Согласно данным, удары были нанесены в районе курдского квартала Шейх-Максуд. После атаки формирований «СДС» власти перекрыли дорогу Алеппо – Газиантеп на юге Турции.

Накануне курдские боевики атаковали пост военной полиции в районе Дейр-Хафер на линии соприкосновения с правительственными войсками. В результате ранения получили трое сирийских военнослужащих.

Последний значительный обмен ударами между «СДС» и войсками переходного правительства в Алеппо фиксировался 22-23 декабря прошлого года. Тогда под обстрел попали курдские кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд, а также соседние районы Шейх-Таха, Эль-Джамилия и Сирьян. По данным МВД, погибло двое мирных жителей, еще 23 получили ранения.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3889
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1038
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4899
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 479
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 466
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 625
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1543
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3785
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 742
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1815

ЭТО ВАЖНО

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 3889
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 1038
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 4899
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией видео
16:54 479
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 466
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту Рассказывает экономист
16:44 625
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
15:53 1543
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту
13:53 3785
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 742
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1815
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться