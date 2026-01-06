Азербайджанцы изменили отношение к золоту

С прошлого года цены на золото значительно выросли, и, как ожидается, тенденция к росту сохранится и в 2026 году. Об этом в интервью haqqin.az заявил экономист Асиф Ибрагимов, подробно объяснив причины повышенного интереса к драгоценному металлу.

По его словам, ситуация с золотом такова, что с древнейших времен и граждане, и государства в периоды катаклизмов или нестабильности стремились сохранить свои активы и состояние в наиболее надежных формах.

«Исторически и по сей день самыми проверенными, подходящими и безопасными активами были и остаются драгоценные металлы, прежде всего золото. Текущие мировые события лишь подтверждают эту тенденцию. Если вы помните, с 2022 года, после начала российско-украинской войны, стоимость золота начала стремительно расти именно на фоне этого конфликта. Для людей золото стало самым надежным средством сохранения капитала. По мере продолжения глобальной нестабильности растет и институциональный спрос на драгоценный металл. Люди, государства, а также Государственный нефтяной фонд Азербайджана увеличили объемы инвестиций в золото. Аналогичную политику проводят Китай, Индия и ряд других стран, храня значительную часть своих активов в золоте», — отметил Ибрагимов.

На этом фоне, по словам экономиста, меняются и внутренние тренды в стране. Если пять лет назад население Азербайджана использовало золото преимущественно в виде ювелирных изделий, то сегодня его все чаще рассматривают как инвестиционный инструмент.

«Ранее на рынке было популярно так называемое турецкое золото, однако сейчас оно утратило прежнюю востребованность. Сегодня на первый план выходят изделия с высокой пробой, в составе которых содержится большое количество чистого золота. Это могут быть слитки и монеты. Именно такие формы сейчас пользуются наибольшим спросом. В настоящее время особенно популярны российское и арабское золото. Не думаю, что 2025 год станет годом резкого скачка цен, однако, чем больше в мире происходит военно-политических событий, тем сильнее последствия этих катаклизмов подталкивают людей к желанию сохранить свои сбережения в более надежной форме», — подчеркнул экономист.

Одним из ключевых преимуществ золота Ибрагимов назвал его универсальность. По его словам, оно признано на международных рынках, легко конвертируется в любую валюту и практически всегда сохраняет свою стоимость. Именно поэтому среди драгоценных металлов золото остается наиболее предпочтительным и рекомендуемым активом.

«Безусловно, риски существуют всегда. В случае полной стабилизации и отсутствия политико-экономических потрясений цена на золото может снизиться. Однако в текущих реалиях этого не наблюдается. Период 2026–2030 годов, по всей видимости, станет одним из самых сложных с точки зрения военных, экономических и политических процессов в мире. Как отметил глава нашего государства, весь мир сегодня вооружается, а это означает новые и новые противостояния», — добавил Ибрагимов.