Названа главная причина трагедии в Швейцарии

Швейцарский бар Le Constellation, в котором при пожаре в новогоднюю ночь погибли 40 человек, последний раз проходил полноценную проверку безопасности в 2019 году. Об этом сообщил мэр горнолыжного курорта Кран-Монтана Николя Феро.

«Мы приносим глубокие извинения. У нас не было информации о том, что проверки не проводились», — заявил Феро на пресс-конференции.

По его словам, у властей «нет ответа» на вопрос, почему бар не проходил ежегодную проверку. При этом мэр отметил, что служба безопасности, состоящая из пяти сотрудников, отвечает за контроль более чем десяти тысяч зданий.

Согласно данным прокуратуры, пожар, предположительно, начался из-за бенгальских огней: искры попали на потолок, покрытый акустическим поролоном. Феро сообщил, что во время последней проверки этот материал был признан допустимым. После трагедии на территории курорта введен запрет на использование бенгальских огней.

Полиция установила личности всех 40 погибших. Среди них — граждане Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Возраст погибших — от 14 до 39 лет, при этом 20 человек были несовершеннолетними.

Также установлены личности всех 116 пострадавших. Из них 83 человека получили тяжелые ожоги и продолжают находиться в больницах.

Правоохранительные органы начали расследование в отношении владельцев бара — Жака и Джессики Моретти. Их подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.