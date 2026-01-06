В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией

Массовые протесты в Иране продолжаются уже десятый день. Министерство иностранных дел исламской республики обвинило Соединенные Штаты и Израиль во «вмешательстве во внутренние дела страны и в подстрекательстве к насилию посредством публичных заявлений».

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени Эджеи заявил, что власти не должны проявлять снисхождение к протестующим: «Мы не должны молчать перед лицом тех, кто стремится использовать ситуацию в своих интересах, нарушить безопасность и спокойствие народа… Не может быть никакой терпимости к участникам беспорядков. На этот раз никакой снисходительности не будет». Эджеи заявил, что прокуратура по всей стране должна преследовать задержанных в связи с беспорядками, включая лиц, обвиняемых в пособничестве протестующим. Он также призвал к выявлению и принятию мер против тех, кого он назвал главными организаторами.

По данным базирующегося в США информационного агентства по защите прав человека (HRANA), протесты прошли в 222 местах по всей стране, включая митинги в 78 городах в 26 провинциях.