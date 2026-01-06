USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией

16:54 482

Массовые беспорядки и столкновения с полицией вспыхнули на центральном рынке в Тегеране. Полиция применила спецсредства, сообщают телеграм-каналы.

Оппозиционные каналы призывают горожан двигаться к зданию парламента для его захвата.

Массовые протесты в Иране продолжаются уже десятый день. Министерство иностранных дел исламской республики обвинило Соединенные Штаты и Израиль во «вмешательстве во внутренние дела страны и в подстрекательстве к насилию посредством публичных заявлений».

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени Эджеи заявил, что власти не должны проявлять снисхождение к протестующим: «Мы не должны молчать перед лицом тех, кто стремится использовать ситуацию в своих интересах, нарушить безопасность и спокойствие народа… Не может быть никакой терпимости к участникам беспорядков. На этот раз никакой снисходительности не будет». Эджеи заявил, что прокуратура по всей стране должна преследовать задержанных в связи с беспорядками, включая лиц, обвиняемых в пособничестве протестующим. Он также призвал к выявлению и принятию мер против тех, кого он назвал главными организаторами.

По данным базирующегося в США информационного агентства по защите прав человека (HRANA), протесты прошли в 222 местах по всей стране, включая митинги в 78 городах в 26 провинциях.

Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
13:31 3891
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
16:32 1043
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
12:01 4901
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
В Тегеране горячо: идут столкновения с полицией
16:54 483
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
Названа главная причина трагедии в Швейцарии
16:54 470
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
Азербайджанцы изменили отношение к золоту
16:44 630
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
15:53 1553
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
03:33 11262
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
13:53 3787
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
Европейцы создают в Черном море хаб безопасности
16:00 742
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
Брат жестоко убитой жены экс-министра экономики Казахстана пострадал в Шахдаге
15:50 1820

