Осман Азизов арестован в Канаде. Сын главного охранника Джахангира Гаджиева

19 декабря полиция Торонто арестовала трех человек, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая похищение человека с применением оружия, сексуальное насилие, приобретение и хранение запрещенных средств. Одним из задержанных является 19‑летний гражданин Азербайджана Осман Азизов. Полиция заявляет, что мотивы преступлений частично связаны с ненавистью и экстремизмом. Семья Азизова эмигрировала из Азербайджана в Канаду в 2017 году. Согласно распространенной полицией информации, в рамках операции Neapolitan по задержанию лиц, совершивших похищения, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления в Торонто, наряду с Османом Азизовым были арестованы 19‑летний Фарад Садаат и 26‑летний Валид Хан. В общей сложности арестованным предъявлено 80 официальных обвинений. Отмечается, что Валид Хан, помимо участия в преступлениях, связан с террористической организацией ИГИЛ.

Операция Neapolitan была начата после серии преступлений, совершенных в Торонто в мае и июне этого года. 31 мая трое вооруженных мужчин попытались похитить женщину, однако проезжавший мимо автомобиль сорвал их планы, и преступники скрылись. 24 июня еще две женщины подверглись нападению вооруженных лиц, но были спасены благодаря помощи прохожих. Стражи порядка узрели схожий почерк преступления и при содействии полиции Торонто установили личности подозреваемых и задержали их. В ходе обысков в их домах были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, магазины большой емкости и другие вещественные доказательства. Собранные материалы расширили рамки расследования, включив в него дополнительные преступления, мотивированные ненавистью, в частности, направленные против женщин и членов еврейской общины. Следователи также выявили связи с терроризмом, что стало основанием для отдельного, но параллельного расследования Королевской канадской конной полиции. В результате Валиду Хану были предъявлены обвинения в терроризме. Задержанные обвиняются по 14 эпизодам, включая изнасилование с применением оружия (два эпизода), попытку изнасилования с применением оружия (два эпизода), изнасилование (два эпизода), похищение человека, угон транспортного средства. Кроме того, Валиду Хану предъявлены еще 17 дополнительных обвинений, включая терроризм. Обвиняемые предстанут перед судом провинции Онтарио 29 января 2026 года.

Согласно судебным документам, Осман Азизов пересек границу Канады вместе с родителями в 2017 году. Вначале семья прибыла в Нью‑Йорк, после чего за вознаграждение в 1 500 долларов наняла такси до канадской границы. 7 марта 2017 года они незаконно пересекли границу Канады. Иммиграционная служба Канады отклонила их заявление на предоставление убежища в 2018 году. Апелляция была отклонена, а Федеральный суд в 2019 году отказался рассматривать дело. Как именно Азизову удалось остаться в Торонто, несмотря на отказ в статусе беженца, остается неясным. Полиция и адвокат азербайджанского эмигранта отказались от комментариев. По словам друга семьи Джейхуна Исмаилова, после отказа в убежище семья подала заявление на проживание по гуманитарным основаниям, и оно было одобрено в прошлом году. «Все члены семьи получили право на постоянное место проживания», — сказал Джейхун Исмаилов, добавив, что знал эту семью еще в Азербайджане и поддерживает с ними связь, поскольку они живут в Торонто.