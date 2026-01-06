USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Пришли и за полковником Гюльмамедовым

В рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, задержан бывший начальник отдела Береговой охраны Государственной пограничной службы полковник-лейтенант Заур Гюльмамедов. Об этом стало известно haqqin.az.

В суд направлено представление об избрании в отношении него меры пресечения.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжается следствие по уголовным делам, возбужденным в Государственном таможенном комитете в связи с незаконными действиями должностных лиц, военнослужащих и других членов преступного сообщества, причастных к совершению преступлений, связанных с контрабандой и злоупотреблением должностными полномочиями.

