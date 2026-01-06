USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Карабахский университет добился первого успеха в области международной аккредитации

Карабахский университет добился первого успеха в области международной аккредитации

Карабахский университет достиг значимого успеха в сфере международного обеспечения качества и глобального признания, сообщает Министерство науки и образования Азербайджана.

Специальности «Бухгалтерский учет» и «Финансы» факультета бизнеса и экономики университета получили аккредитацию ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants – Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров) – одного из самых авторитетных профессиональных финансовых учреждений мира.

Данная аккредитация подтверждает, что академическое содержание программ, ожидаемые результаты обучения и механизмы оценки по обеим специальностям, реализуемым в Карабахском университете, в полной мере соответствуют международным стандартам ACCA.

В рамках аккредитации будущие выпускники специальностей «Бухгалтерский учет» и «Финансы» освобождаются от сдачи экзаменов ACCA (Business and Technology, Management Accounting, Financial Accounting, Corporate and Business Law) сроком на пять лет.

Это преимущество не только позволяет студентам существенно сэкономить время и ресурсы на пути к получению международной профессиональной сертификации, но и значительно повышает их конкурентоспособность на глобальном рынке труда.

Укрепляя интеграцию Карабахского университета в международное пространство высшего образования, аккредитация ACCA обеспечивает студентам глобальное признание, расширенные возможности карьерного роста и перспективы трудоустройства в ведущих международных финансовых институтах.

Отметим, что в Карабахском университете уделяется особое внимание деятельности, направленной на систематическое повышение качества обучения, расширение международного сотрудничества и создание глобальных возможностей для студентов.

