USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Евросоюз не знает, что делать с Родригес

17:27 1410

Евросоюз намерен поддерживать контакты с новыми властями Венесуэлы, а именно с исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая была приведена к присяге накануне. Об этом на брифинге в Брюсселе сказала официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз не считает Родригес, так же, как и Николаса Мадуро, демократически избранным и легитимным руководителем страны.

«Тем не менее мы будем вести целенаправленный диалог с венесуэльскими властями, чтобы защищать свои интересы и отстаивать наши принципы», - заявила Хиппер.

Она также отметила, что нынешние власти Венесуэлы получили мандат в результате «избирательного процесса без учета воли народа к демократическим переменам». В связи с этим будущее страны должно строиться на основе инклюзивного диалога, ведущего к демократическому переходу, с участием оппозиции.

Представитель ЕС не стала комментировать противоречие с позицией США, которые заявили о готовности сотрудничать с Делси Родригес, а также не уточнила, как это может повлиять на отношения между Брюсселем и Вашингтоном по венесуэльскому вопросу.

Говоря о возможном пересмотре санкций в отношении Родригес (находится под санкциями ЕС с 2018 года), Анита Хиппер подчеркнула, что такое решение будет приниматься совместно всеми странами-членами Евросоюза.

Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 145
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 3695
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 1602
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 2170
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 1906
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 2384
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии»
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии» обновлено 17:58
17:58 2957
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
17:27 1411
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 5057
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 3017
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 5717

ЭТО ВАЖНО

Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 145
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 3695
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 1602
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 2170
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 1906
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 2384
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии»
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии» обновлено 17:58
17:58 2957
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
17:27 1411
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 5057
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 3017
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 5717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться