Счетной палате не понравился бюджет Нахчывана

Счетная палата выявила ряд «аналитических пробелов» в пояснительной записке к проекту бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2026 год, соответствующие замечания отражены в аудиторском отчете ведомства.

Как заявили в палате, в документе отмечается, что в представленной пояснительной записке недостаточно подробно раскрыты основные направления бюджетной политики, а также экономические основания формирования доходов и расходов. В частности, не приведены детально обоснованные макроэкономические показатели на следующий год, источники бюджетных доходов и их динамика, а также структура социально ориентированных расходов и изменения по приоритетным направлениям.

В свою очередь, Министерство финансов Нахчыванской Автономной Республики, приняв во внимание рекомендации палаты, внесло определенные улучшения в пояснительный документ. Министерство также предложило в дальнейшем согласовывать со Счетной палатой критерии и стандарты информации, представляемой в пояснительных записках.