Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ

Отставка главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка связана с уровнем публичности, который приобрел коррупционный скандал в энергетическом секторе, сообщает украинский портал LIGA со ссылкой на источники.

По версии собеседников портала, Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации о расследуемом НАБУ и САП антикоррупционном деле, то хотя бы не допустить скандал такого масштаба. Один из источников LIGA также заявил, что Малюк не хотел покидать должность, однако президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось его «убедить».

Дело о коррупции в сфере энергетики расследовали 15 месяцев. Результаты расследования НАБУ и САП представили 10 ноября 2025 года. Главный фигурант — совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии ведомств, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС.

К хищению средств, по версии следствия, также были причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица.

О том, что уже бывший глава СБУ отказался писать заявление об отставке, ранее сообщала «Украинская правда». По данным издания, свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько масштабных антироссийских операций. Зеленского якобы возмутил отказ Малюка, и он пригрозил отстранить его от должности собственным указом, а не через голосование Верховной Рады. Тогда Малюк согласился.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский решил назначить нового главу спецслужбы из-за утраты доверия к Малюку. Сам Малюк объявил об уходе накануне, 5 января. При этом он заявил, что остается в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России. В тот же день Зеленский встретился с начальником центра спецопераций «А» спецслужбы Евгением Хмарой, которого назначил врио главы СБУ.

