Боррель: «Что мы будем делать, если американцы высадятся в Гренландии?»

Евросоюз должен сам обеспечивать свою обороноспособность, так как США больше не являются ключевым союзником ЕС, заявил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Американцы больше не рассчитывают на европейцев. США больше не являются нашим великим союзником. Мы переживаем новую главу в реальности, которая все яснее показывает, что мы должны обеспечивать свою оборону собственными силами», – заявил Боррель в интервью испанской газете El País.

Он отметил, что в случае возможной интервенции США на Гренландию Евросоюз не должен оставаться в стороне.

«Что мы будем делать, если [американские] морские пехотинцы высадятся в Гренландии? Мы просто скажем, что нужно уважать территориальную целостность?» – задался вопросом Боррель.