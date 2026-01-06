USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

С автоматами в защиту Мадуро

объектив haqqin.az
Отдел информации
17:54 1910

Каракас (Венесуэла). Вооруженные люди, поддержавшие правительство Венесуэлы, требуют незамедлительного освобождения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес

Конакри (Гвинея). Верховный суд подтвердил победу на выборах генерала Мамади Думбуя, закрепив превращение лидера военной хунты в демократически избранного президента спустя четыре года после госпереворота

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын (в центре) осматривает испытательные полеты гиперзвуковых ракет

Киев (Украина). Здание больницы получило серьезные повреждения в результате удара российского беспилотника

Неймеген (Нидерланды). Велосипеды под сильным снегопадом. Шторм Анны принес в Нидерланды сильные ветры и снег

Токио (Япония). На аукционе гигантский голубой тунец весом 243 кг продан за рекордные 3,2 миллиона долларов

Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 150
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 3697
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 1609
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 2179
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 1911
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 2388
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии»
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии» обновлено 17:58
17:58 2960
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
17:27 1416
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 5058
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 3022
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 5720

ЭТО ВАЖНО

Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 150
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 3697
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 1609
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 2179
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 1911
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 2388
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии»
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии» обновлено 17:58
17:58 2960
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
17:27 1416
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 5058
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 3022
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 5720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться