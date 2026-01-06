С автоматами в защиту Мадуро

Каракас (Венесуэла). Вооруженные люди, поддержавшие правительство Венесуэлы, требуют незамедлительного освобождения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес
Конакри (Гвинея). Верховный суд подтвердил победу на выборах генерала Мамади Думбуя, закрепив превращение лидера военной хунты в демократически избранного президента спустя четыре года после госпереворота
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын (в центре) осматривает испытательные полеты гиперзвуковых ракет
Киев (Украина). Здание больницы получило серьезные повреждения в результате удара российского беспилотника
Неймеген (Нидерланды). Велосипеды под сильным снегопадом. Шторм Анны принес в Нидерланды сильные ветры и снег
Токио (Япония). На аукционе гигантский голубой тунец весом 243 кг продан за рекордные 3,2 миллиона долларов