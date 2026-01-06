AtaSığorta передали временному администратору

Центробанк Азербайджана назначил временного администратора в страховой компании AtaSığorta, в отношении которой в декабре 2025 года были введены ограничения на продажу страховых продуктов.

Как сообщили в ЦБА, временный администратор назначен в рамках надзорных мер с целью определения и обеспечения финансовой устойчивости компании, а также для реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий временного управления.

Отмечается, что с сегодняшнего дня полномочия органов управления страховщика приостановлены и переданы временному администратору. Принятые меры направлены на защиту прав застрахованных лиц и кредиторов страховой компании AtaSığorta.

В конце декабря 2025 года ЦБА сообщал, что продажи страховых продуктов компании AtaSığorta, много лет работающей на страховом рынке Азербайджана, прекращаются. Центробанк выдал ОАО AtaSığorta обязательное к исполнению предписание с целью защиты финансового состояния компании и ее активов. В соответствии с этим предписанием AtaSığorta поручено прекратить принятие новых обязательств, заключение договоров, создающих обязательства, а также проведение операций, связанных с расходами, сообщал регулятор.

AtaSığorta завершила 2024 год с чистым убытком в размере 299 тысяч манатов. В 2023 году компания также зафиксировала чистый убыток — 947 тысяч манатов. В 2021 году убыток составил 2 миллиона 265 тысяч манатов, в 2022 году — 575 тысяч манатов. В последний раз компания получала чистую прибыль в 2020 году — 714 тысяч манатов.