USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Америка идет на захват

18:20 2180

Соединенные Штаты планируют захватить танкер, который, по мнению властей, перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Два американских чиновника, знакомых с планами военных операций США, заявили CBS News, что операция по перехвату танкера может начаться уже на этой неделе, однако окончательного решения принято не было. Телеканал предупреждает, что ситуация может осложнить переговоры Вашингтона и Москвы по Украине.

Американские войска, по мнению телеканала, не хотят уничтожать танкер, а предпочтут его захватить по аналогии с прошлой операцией, когда морские пехотинцы США и силы специальных операций вместе с Береговой охраной завладели танкером The Skipper, зарегистрированном в Гайане, после того как судно покинуло порт в Венесуэле.

Танкер Bella 1 под флагом Панамы, попавший в санкционный список США за работу в «теневом флоте» в 2024 году, преследовался Соединенными Штатами, но позже экипаж нарисовал на корпусе судна российский флаг и заявил, что корабль находится под защитой России. Вскоре после этого судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием — Marinera. Москва, пишет The New York Times, направила в Вашингтон официальное требование прекратить преследование судна.

Судно Marinera попало под санкции Минфина США за предполагаемую причастность в контрабанде нефти, которая помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и «Хезболлу».

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 153
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 3697
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 1613
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 2181
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 1913
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 2391
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии»
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии» обновлено 17:58
17:58 2960
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
17:27 1417
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 5058
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 3022
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 5720

ЭТО ВАЖНО

Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 153
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 3697
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 1613
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 2181
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 1913
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 2391
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии»
Гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии» обновлено 17:58
17:58 2960
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
Евросоюз не знает, что делать с Родригес
17:27 1417
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 5058
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих» главное на этот час
16:32 3022
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 5720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться