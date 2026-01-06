Америка идет на захват

Два американских чиновника, знакомых с планами военных операций США, заявили CBS News, что операция по перехвату танкера может начаться уже на этой неделе, однако окончательного решения принято не было. Телеканал предупреждает, что ситуация может осложнить переговоры Вашингтона и Москвы по Украине.

Соединенные Штаты планируют захватить танкер, который, по мнению властей, перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы . Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Американские войска, по мнению телеканала, не хотят уничтожать танкер, а предпочтут его захватить по аналогии с прошлой операцией, когда морские пехотинцы США и силы специальных операций вместе с Береговой охраной завладели танкером The Skipper, зарегистрированном в Гайане, после того как судно покинуло порт в Венесуэле.

Танкер Bella 1 под флагом Панамы, попавший в санкционный список США за работу в «теневом флоте» в 2024 году, преследовался Соединенными Штатами, но позже экипаж нарисовал на корпусе судна российский флаг и заявил, что корабль находится под защитой России. Вскоре после этого судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием — Marinera. Москва, пишет The New York Times, направила в Вашингтон официальное требование прекратить преследование судна.

Судно Marinera попало под санкции Минфина США за предполагаемую причастность в контрабанде нефти, которая помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и «Хезболлу».

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.