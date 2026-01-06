Раздор среди союзников Украины

В «коалиции желающих» углубляются разногласия по вопросу помощи Украине. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, скандинавские и прибалтийские страны обвиняют Германию и Францию в недостаточной помощи Украине. По мнению представителей этих стран, они несут непропорционально большую нагрузку, в то время как крупные экономики Европы вносят меньший вклад относительно своих размеров.

Газета пишет, что в пересчете на ВВП Дания (3 процента) отдает в 10 раз больше, чем Франция (0,29 процента). Крупнейшими донорами Украины также называют страны Балтии, Швецию, Финляндию, Нидерланды и Польшу. Журналисты отмечают, что лидеры этих государств на переговорах убеждают Великобританию, Францию и Германию увеличить свой вклад.

Ранее стало известно, что на саммите «коалиции желающих», который состоится сегодня, 6 января, в Париже, США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины. Отмечается, что стороны планируют интегрировать предложения США в план «коалиции желающих».