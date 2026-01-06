Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу

Только Королевство Дания и Гренландия, являющаяся территорией в его составе, могут принимать решения о будущем острова. Об этом говорится в совместном заявлении глав Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и Дании, опубликованном канцелярией датского премьер-министра в соцсети Х.

«Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия - только они принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», - говорится в заявлении.

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы «повсюду российские и китайские корабли», а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.

В заявлении лидеров стран ЕС указывается, что безопасность в Арктике должна быть достигнута совместно с союзниками по НАТО, включая США. «Безопасность в Арктике является приоритетом для Европы, и европейские союзники находятся в процессе ее усиления», - указано в заявлении.

Трамп постоянно возвращается к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.