Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Армия Турции получит беспилотные истребители

с украинскими двигателями
Турецкая авиастроительная компания Baykar планирует уже в первом квартале этого года передать Вооруженным силам Турции первые два беспилотных истребителя Kızılelma.

Как сообщает издание Defence Express, руководитель отдела летной подготовки и испытательного центра Baykar Халил Акар рассказал, что уже сейчас построены первые два серийных борта и еще пять прототипов.

Также он отметил, что подготовка пилотов и технических специалистов начнется в 2026 году. Сроки обучения для пилотов составят 5 месяцев, а технических специалистов - 4 месяца.

Авторы отметили, что сам факт передачи является фактически началом освоения беспилотных истребителей в вооруженных силах: «Конечно, до боеспособности еще далеко, но это все еще достаточно исторический момент для всего мира».

«Что касается самих возможностей первых бортов, то они, скорее всего, будут ограничены, пока продолжаются испытания и интеграция различного вооружения. Также неизвестно, будет ли это модификация без форсажной камеры с украинским двигателем АИ-25ТЛТ, или уже с двигателем АИ-322Ф (оба двигателя производит украинская компания «Мотор Сич»), что стоит на четвертом прототипе», - отмечает издание. 

В сообщении сказано, что Kızılelma сейчас активно проходит испытания и доказывает возможность выполнения различных задач. При этом отмечается, что недавно они совершили автономный полет в строю при поддержке специализированных интеллектуальных алгоритмов.

«Получается, что скоро эти беспилотники смогут полноценно выполнять патрульные миссии, что приближает к функционалу полноценного истребителя. И это может очень пригодиться для борьбы с теми же БПЛА, вроде Shahed», - добавили авторы.

Реактивный беспилотный летательный аппарат Kızılelma, который производит турецкая компания Baykar, первым в мире уничтожил воздушную цель, выпустив ракету «воздух-воздух» средней дальности. В испытаниях использовали ракету Gökdogan турецкого производства.

Компания Baykar на своей странице в социальной сети X отмечала, что Bayraktar Kızılelma первым самостоятельно обнаружил с помощью бортового радара ASELSAN MURAD с активной антенной решеткой (AESA) и уничтожил воздушную цель ракетой «воздух-воздух» средней дальности.

Во время испытаний дрон сопровождали пять истребителей F-16. Группу также сопровождал ударный дрон Bayraktar Akıncı.

