Президент США Дональд Трамп перешел от запугивания к уговорам жителей Гренландии, чтобы установить контроль над островом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на датских чиновников.

По мнению одного из собеседников FT, в случае установления контроля США над Гренландией «они могут получить все, что захотят». «А что будет дальше? Этого мы опасаемся», — сказал один из источников.

CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией, пишет во вторник, 6 января, издание Politico со ссылкой на экспертов и источников в Вашингтоне.

Директор европейского отделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман считает, что администрация президента США Дональда Трампа попытается организовать «кампанию скрытого влияния», чтобы серьезно изменить политическое равновесие на острове, который считается частью Дании. Белый дом постарается подкупить местных политиков, чтобы усилить контроль над Гренландией, уверен аналитик.

Трамп ранее заявлял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности. По информации Politico, Вашингтон будет стремиться присоединить остров до Дня независимости - 4 июля.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.