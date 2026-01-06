Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы

Вооруженные силы Ирана находятся на самом высоком уровне боеготовности и готовы решительно ответить на «любую агрессию» со стороны Соединенных Штатов или Израиля, заявил старший советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Мортеза Горбани. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Говоря о готовности Ирана к ответу на потенциальное нападение со стороны Соединенных Штатов или Израиля, Горбани заявил, что 400 подразделений КСИР и армии находятся в полной боевой готовности. «Они готовы. Если произойдет какая-либо агрессия, они сровняют его [Израиль] с землей», - пригрозил Горбани.

Он добавил, что армия, КСИР и правоохранительные органы Ирана находятся «в полной боевой готовности».

Кроме того, Тегеран предупредил, что любые угрозы вмешательства третьих стран во внутренние дела Ирана будут расценены как «попытка дестабилизации» страны, на которую последуют жесткие ответные действия. Об этом заявил Совет по обороне исламской республики. В сообщении секретариата совета подчеркивается, что безопасность, независимость и территориальная целостность страны являются красной линией для Ирана.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в случае жертв среди участников протестов в исламской республике из-за сильного падения курса иранского риала.