Украина уже на пороге мира

Соглашение о завершении вооруженного конфликта России и Украины, возможно, «уже на пороге». Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Чего нам следует ожидать, так это окончательного согласования нескольких соглашений. Первое — это «коалиция желающих», в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», — сказал дипломат.

Уитакер прокомментировал и захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию частью стратегии сдерживания и счел, что произошедшее посылает сигнал всем противникам США, которые должны обеспокоиться. «Это демонстрирует: когда президент США говорит о проведении красной черты, мы готовы обеспечить это своей мощью», — резюмировал он.