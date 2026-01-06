USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Украина уже на пороге мира

считает постпред США при НАТО
19:46 1415

Соглашение о завершении вооруженного конфликта России и Украины, возможно, «уже на пороге». Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Чего нам следует ожидать, так это окончательного согласования нескольких соглашений. Первое — это «коалиция желающих», в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», — сказал дипломат.

Уитакер прокомментировал и захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию частью стратегии сдерживания и счел, что произошедшее посылает сигнал всем противникам США, которые должны обеспокоиться. «Это демонстрирует: когда президент США говорит о проведении красной черты, мы готовы обеспечить это своей мощью», — резюмировал он.

Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине
Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине обновлено 21:29
21:29 1219
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
20:41 2342
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
20:16 7140
Пришли и за полковником Гюльмамедовым
Пришли и за полковником Гюльмамедовым главное на этот час
17:08 5965
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?
Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан? слово публицисту; все еще актуально
13:53 5541
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
Иран обещает жесткий ответ на любые угрозы
19:39 1074
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа
Соратник Эрдогана и оппозиция Турции жестко критикуют Трампа обновлено 19:19
19:19 4565
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
Лидеры Евросоюза бросают вызов Трампу
18:34 3009
Америка идет на захват
Америка идет на захват
18:20 3833
С автоматами в защиту Мадуро
С автоматами в защиту Мадуро объектив haqqin.az
17:54 2989
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
Стало известно, почему Зеленский отказался от главы СБУ
17:43 3707

