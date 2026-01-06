USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Франция, Британия и Турция за размещение миротворцев в Украине

обновлено 21:29
21:29 1222

«Коалиция желающих» предлагает развернуть до 30 тысяч военнослужащих в Украине. Об этом сообщает Le Monde. 

Франция, Великобритания и Турция будут отстаивать предложение о размещении миротворческих сил в Украине, преимущественно в западных регионах, при возможной материально-технической и разведывательной поддержке со стороны США, пишет издание.

Основную часть войск предоставят Франция и Великобритания, а Турция будет отвечать за безопасность в Черном море.

* * * 20:08

В Елисейском дворце - резиденции президента Франции - проходит саммит «коалиции желающих».

В нем участвуют президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также 30 других должностных лиц, сообщает Le Monde.

Отметим, что в Париж на саммит по гарантиям безопасности для Украины съехались представители 35 стран.

