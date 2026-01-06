Трамп подгоняет военные заводы

Соединенные Штаты намерены ускорить темпы производства вооружений, в том числе для союзников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям [американского военно-промышленного комплекса]», - сказал Трамп, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса США и комментируя темпы выпуска вооружений.

«У нас лучшие вооружения в мире. Но на их получение, в том числе союзниками, уходит слишком много времени», - заявил американский лидер.

«Мы говорим подрядчикам в военно-промышленном комплексе, чтобы они начали выпускать продукцию быстрее», - отметил Трамп.