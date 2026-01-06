USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Сын Мадуро выступил с заявлением

20:23

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра Мадуро выступил с публичным заявлением после захвата отца американскими военными. Это произошло в Национальной ассамблее Венесуэлы (парламент), членом которой Мадуро-младший является.

«Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», — сказал 35-летний парламентарий, обращаясь к отцу и не скрывая слез.

Кадры из парламента показало государственное телевидение Венесуэлы.

По распоряжению президента США американские военные 3 января захватили в Каракасе Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме. Ни президент Венесуэлы, ни его супруга вину не признают. «Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — сказал Мадуро на суде через переводчика. В качестве временного президента Венесуэлы присягу приняла вице-президент республики Делси Родригес.

