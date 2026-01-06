Израиль и Сирия ускорят переговоры

Израиль и Сирия в ходе очередного раунда двусторонних переговоров под эгидой США в Париже договорились предпринять шаги по укреплению доверия и достижению соглашения в области безопасности. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на израильский источник.

«Стороны выразили желание достичь соглашения в области безопасности в соответствии с видением [президента США Дональда] Трампа», - цитирует телеканал заявление своего собеседника. По данным N12, представители двух стран договорились «ускорить темпы переговоров с целью достижения соглашения в области безопасности», «проводить более частые встречи» и «предпринимать шаги по укреплению доверия».

По информации телеканала, в переговорах в Париже с израильской стороны приняли участие посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, который сменил на посту главы делегации еврейского государства экс-министра стратегического планирования Рона Дермера, ушедшего в отставку 11 ноября прошлого года, военный секретарь премьер-министра Роман Гоффман и исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля Гиль Райх.

С американской стороны в переговорах приняли участие спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, указывает N12.

С сирийской стороны в переговорах, по его данным, приняли участие глава МИД в переходном правительстве страны Асаад аш-Шейбани и начальник Службы общей разведки Хусейн ас-Саламе.

Администрация Трампа оказывает давление на Израиль и Сирию с целью выработки соглашения, которое стабилизирует ситуацию в области безопасности на границе и может стать первым шагом к будущей нормализации отношений между странами. Однако переговоры зашли в тупик около двух месяцев назад - как из-за разногласий между сторонами, так и из-за отставки главы израильской делегации Дермера, указывает N12.

Переговоры возобновились после достижения соответствующей договоренности на встрече президента Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во Флориде в конце 2025 года.