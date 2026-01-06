USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Диверсия в Берлине: радикалы устроили блэкаут

Юго-западную часть столицы Германии Берлина в минувшую субботу накрыл блэкаут, его последствия к вечеру 6 января до сих пор не устранены: без электричества пока остаются порядка 25 500 домов и 1 200 предприятий. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на оператора городской электросети Stromnetz Berlin.

Причиной перебоев стала диверсия, ответственность за которую взяла на себя леворадикальная группа Vulkan. Аналогичная атака на городскую инфраструктуру имела место в сентябре.

Согласно оценке бургомистра Берлина Кая Вегнера, отключения электричества затронули около 100 000 жителей города, это порядка 2,9% населения столицы. В результате ЧП остаются закрытыми 20 школ на юго-западе Берлина, сообщает Stromnetz Berlin, а к вечеру понедельника электроэнергией удалось обеспечить 72 из 74 домов престарелых в затронутых районах.

В компании пояснили, что причиной блэкаута стал поджог на кабельном мосту через канал Тельтов недалеко от ТЭЦ Лихтерфельде. Предполагаемый срок завершения ремонтных работ — вечер 8 января. Изначально в результате диверсии электроснабжения лишились 50 тысяч домохозяйств и 2 000 предприятий.

Экстремисты из Vulkan после атаки на критическую инфраструктуру заявляли, что целью акции была «ископаемая энергетика как таковая». Об этом группа сообщила в письме в полицию, писал Tagesspiegel. Участники диверсии назвали атаку «актом самообороны и международной солидарности», а также заявили о сочувствии «небогатым жителям района», в отличие от «владельцев вилл». По информации властей, в результате саботажа были уничтожены или повреждены в общей сложности пять кабелей высокого напряжения и десять — среднего. Расследование диверсии ведет генеральная прокуратура Берлина.

Сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер, которая инициировала введение в городе режима ЧС, назвала действия Vulkan «терроризмом».

В сентябре прошлого года аналогичное нападение оставило без электричества на трое суток примерно 50 тысяч домов на юго-востоке Берлина. Причиной перебоев также стал политически мотивированный поджог двух опор линии электропередачи левыми экстремистами.

Vulkan устраивала диверсию в регионе Бранденбург (где находится Берлин) и в марте 2024 года. Тогда вследствие поджога ЛЭП повреждения получил завод американской Tesla.

