Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Немедленно перепишите: Америка уже выдвинула требования Венесуэле

21:35

Администрация США требует от правительства Венесуэлы переписать в короткие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти. Об этом пишет в своей авторской колонке внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

«Как заявил один из руководителей в (энергетической) отрасли (США), (вашингтонская) администрация отвела (исполняющей обязанности венесуэльского президента Делси) Родригес крайний срок продолжительностью в несколько дней на то, чтобы переписать закон Венесуэлы о нефти, предоставив (американским компаниям) предпочтительный доступ», - пишет обозреватель.

В публикации отмечается, что некоторые опытные главы американских энергетических фирм предупреждают, что процесс модернизации нефтяной отрасли Венесуэлы будет «долгим и дорогостоящим». Кроме того, бывший руководитель одной из американских энергетических компаний указал обозревателю, что советы директоров таких фирм «не могут ответственно одобрить вложение капиталов в Венесуэлу», учитывая нынешнюю нестабильность.

По мнению Игнатиуса, президент США Дональд Трамп запустил в Венесуэле процесс перемен, сопровождающийся применением насилия и имеющий такие последствия, которые он сам «не может контролировать». В связи с этим обозреватель напоминает о провальных военных кампаниях США в Ираке и Афганистане.

