Трамп опасается импичмента

6 января 2026, 22:06

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что республиканцы должны выиграть промежуточные выборы 2026 года, иначе демократы начнут процедуру импичмента. Об этом американский лидер сказал на встрече республиканских законодателей в Вашингтоне.

Трамп заявил, что «демократы подлее республиканцев» и «непременно найдут причину» для его импичмента.

«Мы должны выиграть промежуточные выборы, потому что, если мы не выиграем промежуточные выборы, это будет просто... Я имею в виду, что они найдут повод для импичмента», – сказал Трамп.

«Меня подвергнут импичменту», – добавил он.

Во время промежуточных выборов в ноябре переизбирают весь состав Палаты представителей и треть мест в Сенате.

Стоит отметить, что для смещения с поста президента в США импичмент должны поддержать две трети сенаторов, что не кажется реалистичным, поскольку в Сенате на выборах будут переизбираться только треть депутатов, и даже при худшем для республиканцев сценарии они будут контролировать около половины мандатов в этой палате.

Напомним, что Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Но оба раза это не привело к его отстранению от должности.

Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы видео; обновлено 21:00
6 января 2026, 21:00
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16

