Пезешкиану тревожно за Иран

6 января 2026, 22:17 1708

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости прилагать усилия для противодействия несправедливости, спекуляции, взяточничеству и контрабанде. Как сообщает IRNA, с таким призывом Пезешкиан выступил на симпозиуме, посвященном роли исламских советов.

Президент Ирана отметил, что ошибочно полагать, будто правительство сможет устранить все проблемы: «Прежде всего мы должны оценить самих себя. Мы должны стремиться предотвратить несправедливость, спекуляцию, взяточничество и контрабанду. Однако мы также должны признать, что эти проблемы невозможно решить за одну ночь. Мы готовы, но эти реалии необходимо видеть».

«Не стоит думать, что правительство может решить все проблемы. Правительство, по сути, не обладает необходимыми для этого возможностями… Доходы страны известны, а наши ресурсы не безграничны», - указал он.

«Мы вместе привели страну к этой точке - и я, и вы, и парламент…», - продолжил президент.

Пезешкиан подчеркнул необходимость оценить свои возможности: «Мы должны правильно оценивать угрозы вокруг нас. Затем необходимо определить, где мы находимся и куда хотим двигаться».

Пезешкиан прокомментировал и заявление президента США Дональда Трампа относительно протестов в Иране. По его словам, США санкциями создают препятствия для развития Ирана: «С одной стороны, санкциями они перекрывают пути развития страны, а с другой - демонстрируют якобы чуткость в отношении нашего народа. Эти люди, причастные к массовым убийствам и различным преступлениям, сегодня заявляют, что являются защитниками прав человека».

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономических проблем. Акции распространились на многие города страны. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что США придут на помощь протестующим, если «Иран начнет стрелять и убивать мирных демонстрантов».

