Турция потребовала от РКК сложить оружие

Министр обороны Турции Яшар Гюлер потребовал от террористической Рабочей партии Курдистана (РКК) и связанных с ней группировок безоговорочно сложить оружие. Гюлер заявил об этом на церемонии вручения наград отличившимся военнослужащим, сообщают турецкие СМИ.

Министр подчеркнул, что в рамках решения о самороспуске РКК должна немедленно прекратить всю террористическую деятельность во всех регионах, включая Сирию.

По его словам, ни одной террористической организации, прежде всего PKK, PYD, YPG и «Сирийским демократическим силам» (СДС), не будет позволено укорениться в регионе.

«Под руководством нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) начался процесс «Турция без терроризма», и мы желаем успешного достижения этой цели», - заявил Гюлер.