Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Турция потребовала от РКК сложить оружие

6 января 2026, 22:23 738

Министр обороны Турции Яшар Гюлер потребовал от террористической Рабочей партии Курдистана (РКК) и связанных с ней группировок безоговорочно сложить оружие. Гюлер заявил об этом на церемонии вручения наград отличившимся военнослужащим, сообщают турецкие СМИ.

Министр подчеркнул, что в рамках решения о самороспуске РКК должна немедленно прекратить всю террористическую деятельность во всех регионах, включая Сирию.

По его словам, ни одной террористической организации, прежде всего PKK, PYD, YPG и «Сирийским демократическим силам» (СДС), не будет позволено укорениться в регионе.

«Под руководством нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) начался процесс «Турция без терроризма», и мы желаем успешного достижения этой цели», - заявил Гюлер.

Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 40
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3004
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 1995
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 1708
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1124
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 1343
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы видео; обновлено 21:00
6 января 2026, 21:00 7639
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 3996
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 1709
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3028
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8117

