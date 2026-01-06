Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество

Экономист Халид Керимли в интервью haqqin.az отметил, что в зависимости от числа абонентов на каждого из них дополнительно приходится по 1 манату за газ и 1 манату за электроэнергию — то есть в общей сложности 2 маната дополнительных расходов в месяц. По его словам, в Азербайджане насчитывается около 5 миллионов абонентов газо- и электроснабжения, и, если умножить это число на 2 маната, получается примерно 100 миллионов манатов дополнительного дохода в год.

С 2026 года в Азербайджане начинает действовать фиксированная ежемесячная плата для всех потребителей газа и электроэнергии. Нововведение увеличит обязательные расходы населения, однако остается открытым вопрос: приведет ли оно к улучшению качества коммунальных услуг?

«Для населения это, разумеется, дополнительная нагрузка, и восхвалять такое решение было бы неправильно, поскольку любые меры, напрямую связанные с ростом расходов, всегда непопулярны и не вызывают общественного одобрения. Вместе с тем государство постепенно отказывается от практики субсидирования дефицита коммунальных структур за счет бюджета и увеличивает долю участия населения в покрытии этих расходов. Ранее разницу между собранными тарифами и реальными затратами компенсировали из госбюджета в виде субсидий и дотаций. Сейчас от этой практики отказываются», — пояснил Керимли.

По словам экономиста, введение механизма фиксированного тарифа в сфере коммунальных услуг не является чем-то уникальным и давно применяется во многих странах мира. Он отметил, что данный механизм доказал свою эффективность и в Азербайджане позволит, с одной стороны, улучшить финансовую устойчивость таких госпредприятий, как «Азеригаз» и «Азеришыг», укрепив их финансовое положение, а с другой — снизить их зависимость от госбюджета. Кроме того, по его мнению, это позволит более справедливо распределить расходы коммунальных организаций между абонентами.

«Независимо от объема потребления во всех домах и квартирах предоставляется одинаковый уровень сервиса. Чтобы газо- и электроснабжение было стабильным и безопасным, «за кадром» работают сотни и тысячи сотрудников, а на поддержание этих систем требуются значительные постоянные расходы. Распределение таких затрат между всеми абонентами является нормальной мировой практикой. При отсутствии фиксированного тарифа дополнительные расходы коммунальных компаний покрываются за счет постоянного повышения тарифов. Если затраты компаний растут, они должны быть компенсированы. Распределение этих затрат только между фактическими потребителями создает определенную несправедливость, поскольку расходы осуществляются на содержание всей сети, всех домов и квартир», — считает Керимли.

По его словам, если у гражданина есть несколько квартир, но он не пользуется газом и электроэнергией в одной из них, он за эти услуги не платит. В результате расходы на обеспечение инфраструктуры перекладываются на тех, кто фактически потребляет газ и электричество. С этой точки зрения введение фиксированного тарифа по абонентскому коду для всех квартир позволит улучшить финансовые показатели сетей и обеспечить более корректное и относительно справедливое распределение расходов между различными группами населения.

«Новая система предполагает обязательную оплату фиксированного тарифа даже за неиспользуемые квартиры. Фактически аналогичная система уже давно применяется в сфере стационарной и мобильной связи, где абонентская плата взимается независимо от объема потребления, поэтому данный механизм нельзя считать чем-то принципиально новым. При этом это нововведение никак не повлияет на качество обслуживания. Было бы неверно утверждать, что за счет введения фиксированного тарифа качество услуг каким-то образом улучшится», — считает Керимли.