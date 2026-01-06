Миротворцам в Украине быть

Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине, сообщают зарубежные СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече «коалиции желающих» было принято Парижское заявление о гарантиях безопасности Украины.

«После прекращения огня мы заложим основу для многонациональных сил в воздухе и на земле. Они будут размещены далеко за линией фронта», - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что это означает гарантию того, что Украина не будет вынуждена капитулировать и что любое мирное соглашение не будет нарушено в будущем.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что после прекращения огня в Украине Великобритания и Франция планируют построить на ее территории военные базы.

«И поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал британский премьер.