Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Миротворцам в Украине быть

Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54

Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине, сообщают зарубежные СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече «коалиции желающих» было принято Парижское заявление о гарантиях безопасности Украины.

«После прекращения огня мы заложим основу для многонациональных сил в воздухе и на земле. Они будут размещены далеко за линией фронта», - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что это означает гарантию того, что Украина не будет вынуждена капитулировать и что любое мирное соглашение не будет нарушено в будущем.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что после прекращения огня в Украине Великобритания и Франция планируют построить на ее территории военные базы.

«И поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал британский премьер.

Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
00:14
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
6 января 2026, 23:47
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем
6 января 2026, 22:55
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных
6 января 2026, 22:33
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть
Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
6 января 2026, 22:48
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы
6 января 2026, 21:00
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
6 января 2026, 15:53
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
6 января 2026, 20:41
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
6 января 2026, 20:16

