USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Кровавый конфликт на свадьбе азербайджанцев в Грузии

6 января 2026, 23:08 1558

В селе Гара Тахла муниципалитета Гардабани (Грузия), где компактно проживают азербайджанцы, произошла драка, в результате которой один человек убит, еще четверо получили серьезные ранения.

По информации Aktual.ge, вечером 5 января на свадьбе в селе между двумя местными жителями - Фаилом Алиевым и Айдыном Мамедовым - произошел конфликт, переросший в драку. Позже дети А.Мамедова подъехали на автомобиле к дому Ф.Алиева и напали на него. Во время драки сын Ф.Алиева нанес ножевые ранения троим нападавшим. Получившие ножевые ранения лица совершили автонаезд на 50-летнего Ф.Алиева, в результате чего он скончался на месте. Остальных пострадавших доставили в одну из клиник в Рустави.

Министерство внутренних Грузии дел сообщило, что ведется расследование по статье 19-109 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Грузии.

Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 42
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3006
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 1998
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 1712
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1127
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 1346
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы видео; обновлено 21:00
6 января 2026, 21:00 7643
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 3997
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 1711
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3030
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8118

ЭТО ВАЖНО

Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 42
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3006
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 1998
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 1712
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1127
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 1346
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы
Протесты в Иране набирают обороты: на улицах звучат выстрелы видео; обновлено 21:00
6 января 2026, 21:00 7643
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 3997
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 1711
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3030
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться