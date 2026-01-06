Кровавый конфликт на свадьбе азербайджанцев в Грузии

В селе Гара Тахла муниципалитета Гардабани (Грузия), где компактно проживают азербайджанцы, произошла драка, в результате которой один человек убит, еще четверо получили серьезные ранения.

По информации Aktual.ge, вечером 5 января на свадьбе в селе между двумя местными жителями - Фаилом Алиевым и Айдыном Мамедовым - произошел конфликт, переросший в драку. Позже дети А.Мамедова подъехали на автомобиле к дому Ф.Алиева и напали на него. Во время драки сын Ф.Алиева нанес ножевые ранения троим нападавшим. Получившие ножевые ранения лица совершили автонаезд на 50-летнего Ф.Алиева, в результате чего он скончался на месте. Остальных пострадавших доставили в одну из клиник в Рустави.

Министерство внутренних Грузии дел сообщило, что ведется расследование по статье 19-109 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Грузии.